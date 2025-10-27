وصول أول رحلة من الهند للصين بعد 5 أعوام من التوقف بين البلدين

استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين لأول مرة منذ خمسة أعوام، في إشارة جديدة على تحسن العلاقات بين البلدين.

ووصلت الرحلة رقم «6إي1703»، القادمة من كولكاتا، إلى مدينة قوانجتشو بجنوب الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته بيانات تتبع الرحلات الجوية.

واستغرقت الطائرة، التابعة لشركة «إنديجو» الهندية منخفضة التكاليف، نحو ثلاث ساعات ونصف لإتمام رحلتها.

جدير بالذكر أن المسافرين بين البلدين كانوا يضطرون على مدار الأعوام الخمسة الماضية، إلى تغيير رحلاتهم في دول ثالثة، بعدما تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في البداية عام 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).

ثم استمر التعليق لأسباب سياسية بعد اشتباك دموي وقع بين جنود صينيين وهنود، في منطقة حدودية متنازع عليها بجبال الهيمالايا.

وقد تسببت هذه المواجهة في تدهور العلاقات بين الجارتين النوويتين إلى أدنى مستوى لها.