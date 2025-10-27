البيتكوين ترتفع 1.22% مع إقبال المستثمرين على المخاطرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة في ظل التفاؤل بآفاق العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعدت البيتكوين بنسبة 1.22% عند 115881 دولاراً، بعدما لامست 116361.05 دولاراً، واستحوذت على نحو 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.95% إلى 4228.52 دولاراً، فيما أضافت الريبل نحو 1.4% عند 2.6465 دولاراً.

ومددت أسواق العملات المشفرة سلسلة انتصاراتها للجلسة الخامسة على التوالي اليوم (الاثنين)، مع دعم الارتفاع من تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتم تداول بيتكوين عند 115,956 دولارًا اليوم الاثنين، محققًا ارتفاعًا يوميًا بنسبة 1.22% بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% يوم الأحد، متجاوزًا المتوسط المتحرك الأسّي لخمسين يومًا عند 114,176 دولارًا أمريكيًا. وقد استعادت العملة المشفرة الآن ما يقرب من نصف خسائرها من انهيار 10 أكتوبر الذي دفع الأسعار إلى 103,000 دولارات أمريكي، مظهرةً بذلك مرونةً ملحوظةً في ظل استهداف الثيران إعادة اختبار مستوى 120,000 دولار أمريكي.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 1.9% إلى 3.92 تريليون دولار، حيث اتخذ المستثمرون مراكزهم قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر ، حيث هناك احتمال بنسبة 98.3% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار العملات المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب الإعلان عن اتفاق إطاري للتجارة بين الولايات المتحدة والصين تم التوصل إليه خلال يومين من المفاوضات في ماليزيا في 26 أكتوبر. وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن المفاوضين توصلوا إلى "إطار عمل جوهري للغاية" يمكن أن يمنع فرض تعريفات جمركية أمريكية بنسبة 100% ويضمن وقفة مؤقتة للقيود الصينية على تصدير المعادن النادرة.

أكد جويل كروجر، الخبير الاستراتيجي في LMAX، أن "الانتعاش الأخير للعملات الرقمية مدعوم بتحسن في الاقتصاد الكلي، لا سيما بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وسياسة نقدية أكثر مرونة". وأضاف أن "هذا، إلى جانب انخفاض العائدات وتحسن شهية المخاطرة، شكّل حافزًا لتجدد الطلب على الأصول الرقمية مع اقتراب نهاية العام".