إنفيديا تطلق أصغر حاسوب فائق لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت إنفيديا عن انطلاق عملية شحن وتوزيع جهاز DGX Spark™، أصغر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي في العالم. فمع النمو المتسارع لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، أصبحت البرمجيات وسعة الذاكرة للحواسيب المحمولة أو في محطات العمل، المستخدمة من قبل ملايين المطورين اليوم غير كافية، ما يدفع العديد من الفرق إلى التحول للاعتماد على السحابة أو مراكز البيانات المحلية.

يمثل DGX Spark فئة جديدة من الحواسيب، حيث يقدم أداءً مميزاً في الذكاء الاصطناعي تصل سرعته إلى بيتا فلوب وذاكرة موحدة بسعة 128 جيجابايت في تصميم مكتبي صغير الحجم، ما يمنح المطورين القدرة على تشغيل عمليات الاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 200 مليار معامل وضبط نماذج تصل إلى 70 مليار معامل بدقة محلياً. كما يتيح DGX Spark للمطورين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي وتشغيل مجموعات برمجية متقدمة محلياً.

وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في تعليقه على الطرح الجديد: «في عام 2016، بنينا جهاز DGX-1 لمنح باحثي الذكاء الاصطناعي حاسوباً فائقاً خاصاً بهم. وقد قمت شخصياً بتسليم أول وحدة إلى إيلون ماسك في شركة ناشئة صغيرة تدعى OpenAI، ومن هناك ولد ChatGPT وانطلقت شرارة ثورة الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «لقد أطلق جهاز DGX-1 عصر حواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة، الذي فتح آفاقاً جديدة للقوانين التي تقود تطور الذكاء الاصطناعي الحديث. ومع إطلاق جهاز DGX Spark، نعود مرة جديدة لنضع بين أيدي المطورين حاسوب ذكاء اصطناعي جديداً يساعدهم في دفع عجلة الابتكارات والإنجازات».

يجمع DGX Spark منصة إنفيديا الكاملة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية والشبكات ومكتبات CUDA وحزمة برمجيات إنفيديا للذكاء الاصطناعي، في نظام صغير يناسب المختبرات والمكاتب، وفي الوقت نفسه يتمتع بقوة كافية لتسريع عملية تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل والمادي. من خلال الجمع بين الأداء المتطور ومنظومة إنفيديا، سيحول DGX Spark المكتب إلى منصة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

واحتفالاً بإطلاق جهاز DGX Spark عالمياً، سلم هوانغ بنفسه إحدى أولى الوحدات إلى إيلون ماسك، كبير المهندسين في SpaceX، في ستاربايس بولاية تكساس خلال الشهر الجاري. ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان البدايات الأولى للحاسوب الفائق، حيث كان ماسك ضمن الفريق الذي تسلم جهاز DGX™-1 من هوانغ عام 2016.