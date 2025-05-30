زوكربيرغ: مليار مستخدم لـ «ميتا إيه آي»

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميتا» ومؤسسها، مارك زوكربيرغ، الأربعاء، أن عدد مستخدمي «ميتا إيه آي» بلغ ملياراً، يستعينون مرة واحدة على الأقل شهرياً بأداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «غوغل» سوندار بيتشاي، الأسبوع المنصرم، إن خدمة «إيه آي أوفرفيوز»، التي توفر إجابات مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي عن الاستفسارات على محرّك البحث «تضم أكثر من 1,5 مليار مستخدم».

ودمجت «ميتا» الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها سعياً إلى أن تجتذب أداتها المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي أكبر عدد من المستخدمين في العالم.

وفي ديسمبر 2024، وصل عدد مستخدمي منصة واحدة على الأقل يومياً من منصات «ميتا» إلى 3.5 مليارات في مختلف أنحاء العالم.

ويظهر المُساعد القائم على الذكاء الاصطناعي بسهولة بالغة على «واتساب» و«إنستغرام»، بمجرد إجراء بحث، من من دون الحاجة إلى البحث عنه بالتحديد.

كذلك أطلقت «ميتا» قبل شهر «ميتا إيه آي» كونه تطبيقاً منفصلاً.وأشار سوندار بيتشاي الأسبوع الفائت إلى أن لدى «جيميناي»، مساعد الذكاء الاصطناعي من «غوغل»، 400 مليون مستخدم نشط شهرياً، وفي فبراير بلغ عدد مستخدمي أداة «أوبن إيه آي» النشطين أسبوعياً 400 مليون.