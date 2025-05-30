ألمانيا تدرس فرض ضريبة 10 %على المنصات الرقمية

تدرس ألمانيا فرض ضريبة بنسبة 10 % على المنصات الرقمية الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك»، وفق ما صرح به وزير الثقافة الألماني، فولفرام فايمر، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوترات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن وزارته تسعى أيضاً إلى إجراء محادثات مع مُشغّلي المنصات الإلكترونية، موجهاً اتهامات لهم بالتهرب الضريبي عبر المساهمات الطوعية.

وكشف فايمر أن وزارته تعمل على مقترح تشريعي مع بدء مناقشات مع مشغلي المنصات، الذين اتهمهم بـ«التهرب الضريبي الماكر»، واقترح حلولاً بديلة مثل المساهمات الطوعية. وفي مقابلة مع مجلة «شتيرن» انتقد هذه الشركات لتحقيقها مليارات الأرباح في ألمانيا، والاستفادة من وسائل الإعلام والإنتاج الثقافي والبنية التحتية في البلاد، ومع ذلك تدفع ضرائب ضئيلة، وتقدم القليل للمجتمع.

وأوضح الوزير: تدير هذه الشركات أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا بهامش ربح مرتفع للغاية، وتستفيد بشكل كبير من الإنتاج الإعلامي والثقافي للبلاد، بالإضافة إلى بنيتها التحتية، لكنها لا تدفع ضرائب تذكر، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

كما اتهم «فايمر» المنصات الرقمية الكبرى ببناء كيانات تجارية احتكارية لا تُقيد المنافسة فحسب، بل تشكل خطراً على حرية التعبير في البلاد، عبر تركيز النفوذ الإعلامي في اتجاه محدد.