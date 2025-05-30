ارتفاع جماعي للعملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، بدعم من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، وسط تفاؤل بشأن مساعي الإدارة الأمريكية لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاع، وتعزيز نموه، ودمجه بشكل أكبر في النظام المالي التقليدي.

وصعدت بتكوين بنسبة 0.94 % إلى 108307 دولارات، لتستحوذ على نحو 62.8 % من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة، وارتفعت الإيثريوم بنسبة 3.8 % إلى 2730.68 دولاراً، وزادت الريبل بنسبة 1.6 % عند نحو 2.2896 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.42 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 129.7 مليار دولار.

واجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في أمريكا استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار خلال 5 أسابيع، مع تخارج نحو 2.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، بحسب «بلومبرغ».

وشهد شهر مايو دخول صافٍ قدره 2.8 مليار دولار إلى صناديق بيتكوين، مقابل خروج 200 مليون دولار من صناديق الذهب. وفي المقابل، خلال أسبوع وتحديداً يوم 11 أبريل، دخل نحو 2.7 مليار دولار إلى الذهب، وخرجت 700 مليون من صناديق بيتكوين.

في سياق متصل، أعلنت شركة «جيم ستوب» أنها اشترت عملات بيتكوين بقيمة تقارب 513 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من التوسع المتزايد في تبني العملات الرقمية عالمياً.

وذكرت الشركة، في إفصاح رسمي، أنها استحوذت على 4710 عملات بيتكوين، دون أن تحدد الفترة الزمنية التي تمت فيها عمليات الشراء، وهذه أول عملية شراء بيتكوين تقوم بها «جيم ستوب» منذ إعلانها في مارس الماضي عن نيتها الاستثمار في الأصول الرقمية، مقتدية باستراتيجية مايكل سايلور، مؤسس شركة «مايكروستراتيجي»، أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين حالياً.