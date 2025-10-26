بلغت 1.81 تريليون دولار .. قروض التعليم تلاحق الأمريكيين حتى سن الـ 60

تكشف البيانات الأميركية عن أزمات تعصف بأقوى اقتصاد في العالم، فملايين الأميركيين لا يزالون يواجهون أزمة كبيرة في تسديد قروض التعليم التي حصلوا عليها خلال شبابهم. وحتى عندما يصل المواطن الأميركي إلى عمر الـ60 عاماً، لا تزال قروض التعليم تطارده وتسبب العديد من الأزمات المالية لها، بحسب ما تكشفه البيانات الرسمية الأميركية. وتتفاقم أزمة ديون الطلاب في الولايات المتحدة مهددة ملايين الأشخاص داخل أقوى اقتصاد في العالم.

ويبلغ متوسط ​​دين القروض الطلابية الفيدرالية على كل مقترض الآن مستوى قياسياً قدره 39375 دولاراً، بحسب بيانات وزارة التعليم الأميركية. ويتحمل الأميركيون الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و61 عاماً العبء الأكبر من الديون، إذ يصل متوسط ​​الدين إلى 47860 دولاراً، ارتفاعاً من نحو 34000 دولار عام 2017.

كما ارتفع متوسط ​​ديون القروض الطلابية لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاماً إلى 44850 دولاراً، وهو أعلى بكثير من 36000 دولار المسجلة عام 2017. بينما ظل متوسط ​​الدين لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً مستقراً إلى حد كبير عند 33000 دولار منذ عام 2017.

وإجمالاً يبلغ إجمالي ديون القروض الطلابية على الأميركيين مستوى قياسياً قدره 1.81 تريليون دولار. وسعى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى التخفيف من أزمة قروض التعليم عام 2022 عبر خطة لإلغاء ما يصل إلى 20000 دولار من ديون قروض الطلاب الفيدرالية للأفراد ذوي الدخل الذي يقل عن 125000 دولار سنوياً. ورفضت المحكمة العليا الأميركية هذه الخطة عام 2023، معتبرة أنها تجاوز لسلطة الرئيس وتتطلب موافقة الكونجرس.