اتفاق أولي في المحادثات التجارية الأمريكية-الصينية

قال مسؤول صيني رفيع المستوى ووسائل إعلام أمريكية إن الصين والولايات المتحدة اقتربتا من تسوية نزاعهما بشأن التعريفات الجمركية.

وقال نائب وزير التجارة الصيني لي تشينج جانج، عقب محادثات مع الوفد الأمريكي، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق أولي.

وأضاف لي تشينج جانج، أن الاتفاق لا يزال يتعين أن يخضع لإجراءات الموافقة الداخلية لدى الجانبين، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قوله إنه تم وضع "إطار ناجح" قبيل الاجتماع المقرر عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية يوم الخميس القادم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الزعيمان سيعلنان عن تسوية رسمية للنزاع التجاري. ولم يعد هناك متسع من الوقت، إذ من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها ترامب حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر .

وخلال مطلع الأسبوع، عقدت الصين والولايات المتحدة الجولة الخامسة من المحادثات التجارية في ماليزيا، بهدف تسوية النزاع المستمر منذ شهور.

وتركزت المناقشات على مسائل من بينها القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن النادرة، والرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية.