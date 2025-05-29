رغم قيود ترامب.. «إنفيديا» تتوقع إيرادات قوية في الربع الثاني

توقعت شركة إنفيديا تحقيق إيرادات في الربع الثاني من العام الجاري أقل من تقديرات السوق بسبب احتمال تأثر مبيعاتها بشدة من القيود الأمريكية الصارمة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وهي سوق أشباه الموصلات الرئيسي.

وأدت القيود الأمريكية الجديدة على بيع رقائق (إتش-20) من إنفيديا إلى الصين، وهي معالجات الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي يسمح لها قانوناً بتصديرها إليها، إلى فقدان إيرادات قدرها 5.5 مليارات دولار.

ووفقاً لبيانات مجموعات بورصات لندن، تتوقع الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيق إيرادات قوية قدرها 45 مليار دولار، تزيد أو تقل عن ذلك بما يعادل اثنين بالمئة، في الربع الثاني من العام، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 45.90 مليار دولار، حتى مع تأثير التباطؤ في الصين على النتائج، على رغم من توقع خسارة نحو 8 مليارات دولار من الإيرادات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة القيود المفروضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصدير الرقائق الأمريكية.

وفي الربع الأول من العام الجاري، سجلت الأرباح لكل سهم خلال الربع الأول 96 سنتاً معدلة مقابل 93 سنتاً مقدرة من LSEG. فيما سجلت الشركة إيرادات 44.06 مليار دولار مقابل 43.31 مليار دولار مقدرة من LSEG.

خلال الربع الحالي، أبلغت الحكومة الأمريكية شركة انفيديا أن معالج H20، التي وافقت على تصديره سابقاً للصين، سيتطلب ترخيص تصدير.

وذكرت الشركة أنها تكبدت 4.5 مليار دولار رسوماً متعلقة بفائض مخزون الشريحة، وكانت ستحقق مبيعات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار لو لم تُفرض قيود على تصدير الشريحة.

وأضافت أن هامش ربحها الإجمالي البالغ 61% خلال الربع الأول من العام 2026، وكان سيصل إلى 71.3% لولا الرسوم المتعلقة بالصين.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 69% خلال الربع المالي الأول، كما ارتفعت مبيعات قسم مراكز البيانات المهم في الشركة - والذي يشمل رقائق الذكاء الاصطناعي والأجزاء ذات الصلة - بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 39.1 مليار دولار.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 26% ليصل إلى 18.8 مليار دولار، أو 76 سنتاً للسهم، مقارنةً بـ14.9 مليار دولار، أو 60 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.

ونمت إيرادات قسم الألعاب في الشركة، والذي يشمل رقائقها المخصصة للألعاب ثلاثية الأبعاد، بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليارات دولار.

وارتفعت أيضاً مبيعات قسم السيارات والروبوتات في الشركة بنسبة 72% خلال الربع الأول من العام المالي 2026 على أساس سنوي لتصل إلى 567 مليون دولار. وعزت Nvidia هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعات رقائق وبرامج القيادة الذاتية.

وأعلنت الشركة أنها أنفقت 14.1 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الأول، ودفعت 244 مليون دولار كتوزيعات أرباح.