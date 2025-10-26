أوروبا تخطط لخفض الاعتماد على المواد الخام الحيوية من الصين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يضع خطة جديدة للحد من اعتماده على المواد الخام الحيوية من الصين، وانتقدت بكين بسبب القيود الموسعة على تصدير المواد الأرضية النادرة.

وحاول الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات تقليل اعتماده على الصين في الحصول على المعادن اللازمة لقطاع الدفاع وإنتاج السيارات الكهربائية وللانتقال إلى طاقة أنظف. وقالت فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى تسريع شراكات المواد الخام الحيوية مع دول مثل أستراليا وكندا وتشيلي وجرينلاند وكازاخستان وأوزبكستان وأوكرانيا.

وأضافت أن الخطة ستشمل أيضاً جهوداً أكبر لإعادة تدوير المواد الخام المهمة في المنتجات التي تباع في أوروبا.

وقالت في مؤتمر ببرلين: «الهدف هو الحصول على مصادر بديلة للمواد الخام الحيوية على المدى القصير والمتوسط والطويل لصناعاتنا الأوروبية». وأردفت أن المخطط، المسمى ريسورس إي.يو، سيكون مشابهاً لخطة وضعها الاتحاد الأوروبي بعد بدء الحرب في أوكرنيا عام 2022 لخفض اعتماده على الطاقة الروسية، والمعروفة باسم ريباور إي.يو.

وأضافت: «سنركز على كل شيء من الشراء المشترك إلى التخزين. وسنعزز الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية لإنتاج ومعالجة المواد الخام الحيوية هنا في الاتحاد الأوروبي». وفي التاسع من أكتوبر، فرضت الصين قيوداً على تصدير المواد الأرضية النادرة ومواد البطاريات.