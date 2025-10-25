ترامب يحاصر الصين بتوقيع اتفاقيات اقتصادية في آسيا

قال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم توقيع اتفاقيات اقتصادية وصفقات تتعلق بالمعادن الحيوية مع عدد من الشركاء التجاريين خلال زيارته إلى آسيا، في إطار مساعيه لتكثيف الضغط على الصين قبيل اجتماع مرتقب مع الرئيس شي جين بينغ.

وأوضح المسؤولون خلال إحاطة صحفية، قبل مغادرة ترامب، أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى إبرام صفقات تتيح استغلال موارد المنطقة بما يسهم في بناء سلاسل توريد أكثر موثوقية للصناعات، ودعم النمو العالمي، وجذب استثمارات أكثر إلى الولايات المتحدة، ولم يفصح المسؤولون عن تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه الصفقات.

وتتضمن جولة ترامب محطات في ماليزيا للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، ثم اليابان، قبل أن يختتم زيارته في كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وستتوج الجولة بلقاء مباشر بين ترامب وشي، والذي يشكل فرصة أمام قادة أكبر اقتصادين في العالم لمعالجة الخلافات القائمة حول الرسوم الجمركية وضوابط التصدير.

ومن المنتظر أن يتصدر ملف تدفق المعادن الأرضية النادرة، التي تُعد عنصراً حيوياً لقطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة، المناقشات بين الجانبين، فقد أعلنت الصين فرض قيود أكثر تشدداً على صادرات تلك المعادن ومعادن أساسية أخرى، في إطار جولة جديدة من الإجراءات التجارية المتبادلة بين واشنطن وبكين.

وتعد هيمنة الصين على سلاسل توريد هذه المعادن نقطة نفوذ للرئيس شي جين بينغ في الحرب التجارية المستمرة.

في المقابل هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على المنتجات الصينية بحلول الأول من نوفمبر، إذا لم تتراجع بكين عن تلك القيود، كما تحرك الرئيس الأمريكي لتأمين مصادر بديلة لاستخراج ومعالجة المعادن الحيوية بهدف حماية الصناعات الأمريكية. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع ترامب اتفاقاً تاريخياً مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لتعزيز وصول الولايات المتحدة إلى تلك المعادن، وهي صفقة قدرها الزعيم الزائر بقيمة 8.5 مليارات دولار.

وقبل اجتماع شي سعى ترامب أيضاً إلى تعزيز موقفه التفاوضي، ففي وقت سابق أعلنت إدارة ترامب عن فتح تحقيق بشأن مدى امتثال الصين لبنود اتفاق تجاري محدود أُبرم خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي، وهو ما يفتح الباب أمام فرض مزيد من الرسوم الجمركية على بكين.

وإلى جانب ملف المعادن النادرة يسعى ترامب لإقناع شي باستئناف مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي، وتشديد الرقابة على تهريب مادة الفنتانيل، وربما الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كما يتضمن جدول المفاوضات مناقشة الاتفاق الحالي للرسوم الجمركية، المقرر أن ينتهي في نوفمبر المقبل، مع احتمال تمديده من قبل الزعيمين.