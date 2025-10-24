النحاس يشتعل ويختبر عطش الصناعة وشح الإمدادات

يشهد سوق النحاس العالمي موجة ارتفاع جديدة، مدفوعاً بعوامل متعددة، أبرزها تنامي الطلب الصناعي في ظل تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب اضطرابات الإمدادات في عدد من المناجم الكبرى حول العالم. ومع تجاوز الأسعار العالمية حاجز 10 آلاف دولار للطن في بعض التعاملات الأخيرة عاد المعدن الأحمر إلى صدارة النقاشات الاقتصادية بوصفه «مرآة الاقتصاد الصناعي».

في بورصة لندن للمعادن (LME)، استقرت الأسعار مؤخراً قرب 10.700 دولارات للطن، بعدما كانت قد لامست مستويات قياسية خلال الربع الثاني من العام.

أما في بورصة نيويورك (كومكس)، فتراوح سعر العقود الآجلة عند نحو 5 دولارات للرطل إلى 5.11 دولار، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأشهر المقبلة.

ويرى محللون أن هذا الصعود يعكس توازناً هشاً بين تراجع المعروض وزيادة الطلب، خصوصاً من قطاعات الكهرباء والسيارات الكهربائية والبنية التحتية. وقال مارك غودفري، كبير المحللين في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن «النحاس أصبح عملة جديدة للاقتصاد الأخضر، وكل مشروع طاقة متجددة أو شبكة كهرباء ذكية يعني طلباً إضافياً على المعدن».

تشيلي وبيرو

على الجانب الآخر، تواجه السوق ضغوطاً من اضطرابات الإنتاج في تشيلي وبيرو، اللتين تمثلان معاً أكثر من 35% من إنتاج النحاس العالمي. وتسببت احتجاجات عمالية ومشكلات تشغيلية في مناجم عدة بتراجع الإمدادات، ما دفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، كما أن حادثة منجم «غراسبرغ» في إندونيسيا أضافت عامل توتر إضافياً على العرض العالمي.

الصين

أما في الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، فقد أدى انتعاش النشاط الصناعي بعد فترة تباطؤ إلى عودة الطلب القوي على الخام، إذ تستهلك الصين نحو 60% من الإنتاج العالمي لتلبية احتياجاتها من مشاريع البنية التحتية والطاقة.

الضغط

ومع ذلك يحذر خبراء من أن استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية قد يشكلان عامل ضغط على الأسعار مستقبلاً، إذ يزيدان من تكلفة التمويل ويقللان جاذبية الاستثمار في السلع الأولية.

التوقعات

ويتوقع بنك «جي بي مورغان» أن تصل أسعار النحاس إلى نحو 11.000 دولار للطن بحلول عام 2026، إذا واصلت الإمدادات العالمية تراجعها، فيما رجحت مؤسسات أخرى أن يتجاوز المعدن حاجز 12 ألف دولار في حال تسارع الطلب على مشاريع الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.

الأسواق العربية

وتأثرت أسعار النحاس في العالم العربي بارتفاع الأسعار العالمية، إذ تراوح سعر الكيلو في الأسواق المصرية بين 280 و400 جنيه حسب النقاء، فيما تشهد أسواق الخليج نشاطاً متزايداً في تجارة النحاس الخام والخردة، مدفوعة بزيادة الطلب من شركات الطاقة والإنشاءات.

وبينما يستعد العالم لمرحلة جديدة من التحول الصناعي يبدو أن النحاس سيظل في قلب هذه المعادلة، باعتباره «المعدن الأخضر» الذي يقيس نبض الاقتصاد العالمي ويعكس مستقبل الطاقة النظيفة لعقود قادمة.