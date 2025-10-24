ترامب غاضب بسبب «إعلان احتيالي» من كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، بعد ما وصفه بأنه «إعلان احتيالي» تضمن تصريحات سلبية للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان حول الرسوم الجمركية.

وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»: «بالنظر إلى سلوكهم السافر، تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا».

وجاء هذا التصريح بعد أن بث رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد إعلاناً سياسياً يُظهر ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية، معتبراً أنها تؤدي إلى فقدان الوظائف وإشعال الحروب التجارية.

وقال فورد في تصريحات: «سمعت أن الرئيس شاهد إعلاننا.. وأنا متأكد من أنه لم يكن سعيداً جداً».

ويُعرف ترامب باستخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط في المفاوضات الاقتصادية مع دول عدة حول العالم، إذ أدت حروبه التجارية إلى رفع التعريفات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينات القرن الماضي.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، أن كندا لن تسمح للولايات المتحدة بالوصول غير العادل إلى أسواقها إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاقات التجارية الثنائية.

وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، وردت أوتاوا بالمثل. ولا تزال المحادثات مستمرة منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم.

ومن المقرر أن تراجع كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل اتفاقية التجارة الحرة القارية (CUSMA) الموقعة عام 2020.