لماذا ارتفعت أسعار القهوة 41 % منذ أغسطس؟

ارتفعت عقود قهوة أرابيكا الآجلة بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، متجاوزةً 430 دولاراً، إلى أعلى مستوياتها، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 412 دولاراً، بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 41 % منذ أغسطس، وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات العالمية.

وتشهد مناطق إنتاج القهوة في البرازيل، أكبر منتج عالمي، جفافاً حاداً ناجماً عن تغير المناخ، فيما يؤكد المزارعون المحليون أن عدم انتظام هطول الأمطار الربيعية، خصوصاً في ولاية ميناس جيرايس، حيث كانت معدلات الأمطار حتى 20 أكتوبر الأدنى منذ أربع سنوات، يهدد نمو أزهار القهوة وإنتاجيتها.

ويفاقم الوضع احتمال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على واردات القهوة من كولومبيا، أحد أبرز منتجي قهوة أرابيكا عالية الجودة، في ظل نزاع دبلوماسي متصاعد مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.

وتتحرك أسعار القهوة عالمياً، متأثرة بتقلب مزاج الرئيس الأمريكي وتصريحاته بشأن الرسوم الجمركية ضد كولومبيا، أو بتراجع دعم جهود التحول الأخضر التي تؤثر سلباً في إنتاج القهوة.

وتستورد الولايات المتحدة نحو 20 % من احتياجاتها من حبوب القهوة من كولومبيا، ونحو ثلثها من البرازيل، ما يجعل السوق الأمريكية أكثر عرضة لأي اضطرابات في الإمدادات أو الرسوم.

ويترقب تجار البن العالميون نتائج المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والبرازيل، التي قد تشمل مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على البن البرازيلي، والمقدّرة بـ 50 %، وسط مخاوف من اتساع التوترات التجارية، وتأثيرها في الأسعار العالمية.