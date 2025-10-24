عقوبات أمريكية على مجموعتين روسيتين تنعش النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، أمس، على وقع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مجموعتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل، قد تؤدي إلى الحد من العرض في السوق النفطية.

وخلال التعاملات ارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال تسليم ديسمبر 4,92% إلى 65,67 دولاراً للبرميل بعدما تخطى 5%، فيما بلغ سعر نفط غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه 61,46 دولاراً بزيادة 5,06%.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أنه «إزاء رفض الرئيس بوتين وقف هذه الحرب الجنونية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين تمولان آلة الكرملين الحربية».

وأكد أن وزارته «مستعدة للمضي أبعد إن تبين أن هذا ضروري» داعياً حلفاء الولايات المتحدة «للانضمام إلى العقوبات».

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء التوصل إلى اتفاق لتشديد عقوباته على قطاع المحروقات الروسي سعياً لتجفيف موارد الكرملين.

وتتجه أنظار السوق الآن إلى الهند، ثاني مستورد للنفط الروسي، بعدما أكد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع أن نيودلهي ستوقف شراء النفط الروسي.

وأوضح أرني لومان راسموسن المحلل لدى شركة غلوبال ريسك مانجمنت أن «هذه أول مرة تستهدف صادرات النفط الخام الروسي بصورة مباشرة» من الولايات المتحدة.