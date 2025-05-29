«بتكوين» دون 109 آلاف دولار

تراجعت أغلب العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات أمس، رغم ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة.

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.96 % عند 108800 دولار، لتستحوذ على نحو 63 % من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة، وهبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 1.55 % إلى 2642.7 دولاراً، وتراجعت الريبل بنسبة 1.3 % عند حوالي 2.3 دولار، ودوج كوين بنسبة 2.2 % إلى 22.28 سنتاً.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.43 تريليونات دولار، فيما قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 9 % إلى 123.66 مليار دولار.

واجتذبت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة والبالغ عددها 11 صندوقاً تدفقاً صافياً بلغ 5.77 مليارات دولار هذا الشهر، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر، وفق بيانات «سوسو فاليو».

في سياق متصل أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا - «ترامب ميديا»، المالكة لمنصة تروث سوشيال، أنها تخطط لبيع ما يقارب 1.5 مليار دولار من الأسهم، بالإضافة إلى مليار دولار في سندات قابلة للتحويل بدون فوائد، وذلك بهدف شراء البتكوين، ليكون ضمن احتياطي الشركة.

وستدرج «Trump Media» العملة الرقمية في ميزانيتها العمومية، إلى جانب السيولة النقدية، والنقد المعادل، والاستثمارات الأخرى، التي بلغت قيمتها 759 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصلت الشركة، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، إلى اتفاق ملزم الشهر الماضي لإطلاق منتجات استثمارية موجهة للأفراد، تشمل العملات المشفرة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وذلك في إطار سياسات «أمريكا أولاً»، التي يتبناها ترامب.