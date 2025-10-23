للمرة الأولى.. ديون الحكومة الأمريكية تتجاوز 38 تريليون دولار

تجاوز الدين الإجمالي للحكومة الأمريكية، الأربعاء، مستوى 38 تريليون دولار، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق ما يعكس التراكم المتسارع للديون، وذلك مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة، والذي يوثق الوضع المالي اليومي للبلاد.

ما يمثل أسرع وتيرة تراكم للديون باستثناء فترة وباء «كوفيد 19»، بعدما بلغ إجمالي الدين الأمريكي 37 تريليون دولار في أغسطس من هذا العام، ويعني أيضاً أن الدين الأمريكي يتراكم بمعدل 4.8 ملايين دولار في الدقيقة تقريباً، و6.9 مليارات دولار يومياً.

ولتوضيح مدى ضخامة الرقم 38 تريليون دولار فإنه يعادل تقريباً قيمة اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند والمملكة المتحدة معاً.

وصرح كينت سميترز الذي عمل لدى وزارة الخزانة في عهد الرئيس «جورج بوش» لوكالة «أسوشيتيد برس» بأن تزايد عبء الديون قد يؤدي في النهاية لارتفاع التضخم، وبالتالي يضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر مايكل بيترسون رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة «يتر جي بيترسون» في بيان أن الوصول إلى مستوى 38 تريليون دولار من الديون أثناء إغلاق الحكومة هو أحدث علامة مقلقة على أن المشرعين لا يقومون بواجباتهم المالية الأساسية.