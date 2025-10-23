عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على روسيا تحلق بأسعار النفط

قفزت أسعار النفط بنحو 5% الخميس مواصلة المكاسب من الجلسة الماضية، إذ بدأ المشترون في الهند إعادة النظر في مشترياتهم من النفط الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.53 دولاراً. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 61.39 دولاراً.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فوراً على وقف إطلاق نار في الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي. وبشكل منفصل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب، والتي تشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

من جهة أخرى، قالت مصادر تجارية إن العلاوة الفورية لخام دبي قفزت، الخميس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي نفط كبيرتين في روسيا.

وأضافت المصادر: إن العلاوة على خام القياس في الشرق الأوسط بلغت نحو 2.70 دولار للبرميل من 1.26 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، أي أكثر من المثلين.

وقالت بريانكا ساشديفا محللة السوق لدى فيليب نوفا: «تهدف العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكبر شركات النفط في روسيا إلى خنق العائدات التي يمول الكرملين الحرب منها، وهي خطوة قد تؤدي إلى تقليص التدفقات الفعلية لبراميل النفط الروسية».

وبعد الإعلان مباشرة عن العقوبات الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين للبرميل مدعومة أيضاً بانخفاض مفاجئ في المخزونات الأمريكية.

وأضافت ساشديفا: «إذا قلصت نيودلهي مشترياتها تحت الضغط الأمريكي، فقد نشهد تحولاً في الطلب الآسيوي نحو الخام الأمريكي، ما يرفع أسعار النفط في منطقة المحيط الأطلسي».

وأعلنت مصافي تكرير حكومية هندية أنها تراجع مشترياتها من النفط الروسي لضمان عدم وصول أي إمدادات مباشرة من روسنفت ولوك أويل بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليهما.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ريلاينس إندستريز الخاصة - أكبر مشتر للنفط الروسي في الهند - أنها تخطط لتعديل وارداتها من النفط الخام من موسكو لتتماشى مع توجيهات الحكومة الهندية.

لكن تشكك السوق بشأن ما إذا كانت العقوبات الأمريكية ستؤدي فعلاً لتحول جوهري في المعروض حد من مكاسب النفط.