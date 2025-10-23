المحادثات التجارية بين أمريكا والصين تنطلق غداً في كوالالمبور

قالت الصين إن نائب رئيس الوزراء، خه ليفنغ، يعتزم الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في كوالالمبور خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر لعقد جولة جديدة من محادثات التجارة، تهدف إلى نزع فتيل المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان الخميس، أن الاجتماع سيعقد في العاصمة الماليزية لـ«مناقشة قضايا مهمة» في العلاقات التجارية الثنائية. وكان خه، كبير مفاوضي التجارة في بكين، قد أجرى مكالمة مع وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي قبيل القمة المخطط لها وجهاً لوجه.

وتستضيف ماليزيا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا اعتباراً من الأحد في كوالالمبور.

وتخوض أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حرباً تجارية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وبعد فترة هدوء نسبي، تصاعد التوتر مجدداً بينهما في أكتوبر مع إعلان الصين تشديد القيود على صادرات المعادن الاستراتيجية النادرة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

وقالت وزارة التجارة إنه خلال الاجتماع في ماليزيا «سيبحث الطرفان مسائل مهمة ترتبط بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، عملاً بالتوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات السابقة بين الرئيسين هذه السنة».