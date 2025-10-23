محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين في ماليزيا

تعقد الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية جديدة خلال الأيام المقبلة في ماليزيا، على ما أفادت وزارة التجارة الصينية الخميس.

وأعلنت الوزارة في بيان "طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الصين والولايات المتحدة، يقود نائب رئيس الوزراء ... هي ليفنغ وفدا إلى ماليزيا بين 24 و27 أكتوبر لإجراء مفاوضات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة".

وتستضيف ماليزيا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا اعتبارا من الأحد في كوالالمبور.

وتخوض أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حربا تجارية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وبعد فترة هدوء نسبي، تصاعد التوتر مجددا بينهما في أكتوبر مع إعلان الصين تشديد القيود على صادرات المعادن الاستراتيجية النادرة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

وقالت وزارة التجارة إنه خلال الاجتماع في ماليزيا "سيبحث الطرفان مسائل مهمة ترتبط بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، عملا بالتوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات السابقة بين الرئيسين هذه السنة".