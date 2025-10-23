الطلب على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية يدعم أرباح نوكيا

أعلنت شركة نوكيا الفنلندية اليوم عن تحقيق أرباح في الربع الثالث تفوق التوقعات، بدعم من الطلب القوي على الخدمات البصرية والسحابية، بما في ذلك المبيعات إلى مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بعد استحواذها على Infinera.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثالث إلى 435 مليون يورو (505 ملايين دولار)، لتتجاوز توقعات المحللين البالغة 324 مليون يورو، مع ارتفاع المبيعات إلى 4.83 مليارات يورو.

ورفعت الشركة الفنلندية توقعاتها السنوية بشكل طفيف، إذ تتوقع حاليًا تراوح أرباحها التشغيلية بين 1.7 مليار يورو و2.2 مليار يورو (1.97 مليار دولار – 2.55 مليار دولار)، بارتفاع عن توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 1.6 مليار يورو و2.1 مليار يورو.

وذلك بعدما خفضت توقعاتها لأرباح العام بأكمله خلال يوليو، بسبب تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب".

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد في اتصال هاتفي مع الصحفيين: "لا يزال الطلب على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قويًا. في الواقع، إنه يواصل التسارع من وجهة نظرنا".

وكانت قد أعلنت سابقًا أن النصف الثاني من عام 2025 سيكون أقوى من النصف الأول.

ويرجع هذا التعديل الطفيف إلى تغيير في كيفية الإبلاغ عن نتائج صناديق الاستثمار، حيث قالت نوكيا إنها ستقلص الاستثمارات السلبية.

سيتم الآن تسجيل الأرباح والخسائر من هذه الأموال ضمن الإيرادات والمصروفات المالية بدلاً من الأرباح التشغيلية.