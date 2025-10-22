مجموعة دوبيزل تؤجل الطرح العام الأولي

أعلنت شركة مجموعة دوبيزل القابضة المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قرارها بتأجيل الطرح العام الأولي المخطط له في سوق دبي المالي.

ولم تقدم دوبيزل، التي كانت تخطط لطرح حصة قدرها 30.34 بالمئة للمستثمرين، مزيدا من التفاصيل حول القرار أو جدول زمني جديد للطرح العام الأولي.

منذ إعلان نيتها للطرح، شهدت مجموعة دوبيزل اهتمامًا كبيرًا وتفاعلًا قويًا من المستثمرين، بما يعكس مكانتها الريادية وربحيتها وآفاق نموها الواعدة في كل من الإمارات والسعودية. ومع ذلك، قررت الشركة تأجيل الطرح العام الأولي المخطط له، على أن تقوم بتقييم التوقيت الأمثل للطرح في المستقبل.

وتؤكد مجموعة دوبيزل التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها المربحة في دولة الإمارات، إلى جانب توسيع نطاق حضورها في المملكة العربية السعودية.