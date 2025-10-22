101 مليار دولار خسائر اقتصاد أمريكا بسبب الطقس خلال أشهر



تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر تجاوزت 101 مليار دولار، بسبب العواصف الشديدة والحرائق والظواهر الجوية المتطرفة خلال النصف الأول من عام 2025، في مستوى غير مسبوق خلال مثل هذه الفترة.

جاءت هذه التقديرات في تقرير نشرته منظمة «كلايمت سنترال»، الأربعاء، استناداً إلى قاعدة بيانات الكوارث التي تتجاوز خسائرها مليار دولار. وأحصى علماء المنظمة الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية حتى شهر يونيو، والتي أصبحت الفترة الأكثر تكلفةً منذ بدء رصد البيانات قبل 45 عاماً.

وقال آدم سميث، العالم السابق في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة، والذي يدير الآن قاعدة بيانات الكوارث للمجموعة: إن ارتفاع الأضرار مرتبط بالنشاط البشري. وأوضح أن دور النشاط البشري في هذه الخسائر، يتمثل في أسلوب البناء، الذي يزيد مخاطر الكوارث الناتجة عن تغير المناخ.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من خسائر النصف الأول من العام، ناتج عن الحرائق مدمّرة في لوس أنجلوس، فيما تسببت العواصف الرعدية القوية وموجات الأعاصير التي ضربت وسط وجنوبي البلاد خلال الربيع، بخسائر تجاوزت 40 مليار دولار.