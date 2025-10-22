لندن تسعى لتحرير سوق التطبيقات من قيود جوجل وآبل

اعتبرت هيئة المنافسة البريطانية (CMA) في قرار أصدرته "الأربعاء" أن هيمنة منظومتي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التابعتين لشركتي آبل وغوغل تستدعي تشديد الرقابة، ما قد يُجبرهما على فتح منصاتهما للمنافسة.

وأوضحت الهيئة في بيان أنّ "كلا من آبل وغوغل يتمتع بقوة سوقية راسخة ومواقع استراتيجية مهمة على منصاتهما المحمولة"، مضيفةً أنها صنّفت المجموعتين "شركتين استراتيجيتين" في السوق.

وأضافت الهيئة أن تصنيف الشركتين العملاقتين "لا يفرض أي متطلبات فورية"، لكنه سيسمح لاحقا لهيئة المنافسة "بالنظر في تدخلات متناسبة ومستهدفة لضمان منافسة فعالة" و"معاملة المستخدمين بإنصاف".

وسارعت غوغل إلى التنديد بالقرار واصفة إياه بأنه "مخيب للآمال وغير متناسب وغير مبرر". ولفتت إلى أن نظامها لتشغيل الهواتف الذكية "أندرويد"، على عكس آبل، يُعزز المنافسة، وفق ما أفاد مسؤول شؤون المنافسة في المجموعة العملاقة أوليفر بيثيل وكالة فرانس برس.

وأضاف "يمكن لأيّ كان، بما في ذلك منافسونا، تخصيص وبناء أجهزة مجانا باستخدام نظام التشغيل أندرويد مفتوح المصدر".

كما أشار إلى أن غوغل تسمح في الأصل بتنزيل التطبيقات من منصات خارجية.

من جانبها، ترى أبل أنها "تواجه منافسة شرسة" في مختلف أسواقها، وتقول إنها "تعمل بلا كلل لتوفير أفضل المنتجات والخدمات وتجارب المستخدم"، بحسب ناطق باسمها.

يُعد قرار هيئة المنافسة والأسواق جزءا من نظام بريطاني جديد دخل حيز التنفيذ في يناير. وهو مستوحى من قانون الأسواق الرقمية الأوروبية (DMA) الذي يتعين على حفنة من شركات التكنولوجيا العملاقة، بينها أبل وغوغل وميتا، الالتزام به في الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى وضع حد لاستغلالها مواقعها المهيمنة.

وأضافت أبل "نحث المملكة المتحدة على عدم اتباع النهج نفسه" الذي اتبعته أوروبا، معتبرة أن قواعد الاتحاد الأوروبي تقلص "حماية الخصوصية وأمن الأجهزة" وتؤخر الوصول إلى الميزات الجديدة وتضعف تجربة المستخدم.

وكانت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) في بريطانيا فتحت تحقيقا في أواخر يناير في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة التابعة لشركتي آبل وغوغل، بما في ذلك نظاما أندرويد وآي او اس ومتاجر التطبيقات التي تُسيطر على السوق بأكملها تقريبا، داعية إلى "مزيد من المنافسة وخيارات أوسع".

وأوصت الهيئة بمنح المستخدمين خيار تجاوز متاجر التطبيقات الرسمية لعمليات الشراء لتجنب بعض العمولات. كما دعت إلى مزيد من الشفافية في كيفية تقييم المنصات للتطبيقات.









