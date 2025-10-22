متجر تطبيقات «آبل».. صداع وشكاوى أوروبية لا تنتهي

قدّمت منظمتان معنيّتان بالحقوق المدنية شكوى إلى الجهات التنظيمية الأوروبية للمنافسة ضد شركة «آبل» الأربعاء، متهمتين الشركة بانتهاك القواعد الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك من خلال شروط وأحكام متجر التطبيقات وأجهزتها.

الشكوى المشتركة، التي رفعتها منظمتا «آرتيكل 19» و«جمعية الحقوق المدنية الألمانية» إلى المفوضية الأوروبية، تُضاف إلى سلسلة من المشكلات التنظيمية التي تواجه «آبل»، بعد أن فُرضت عليها غرامة قدرها 500 مليون يورو (583 مليون دولار) في أبريل نيسان الماضي بسبب انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية (DMA).

قانون الأسواق الرقمية

قانون الأسواق الرقمية يحدّد مجموعة من الالتزامات والمحظورات على شركات التكنولوجيا الكبرى بهدف تمكين المنافسين الأصغر من دخول الأسواق التي تهيمن عليها الشركات الكبرى ومنح المستخدمين خيارات أوسع.

وتستهدف الشكوى شروط وأحكام «آبل» التجارية المتعلقة بمتجر التطبيقات وأنظمة التشغيل «iOS» و«iPadOS»، مشيرة إلى أنّها تعيق قابلية التشغيل البيني للشركات الصغيرة مع أجهزة «آبل».

كما تنتقد الشكوى القيود المفروضة على تثبيت وتشغيل تطبيقات أو متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، معتبرةً أنّ هذه الممارسات تضر بالمستخدمين والشركات على حد سواء وتنتهك قانون الأسواق الرقمية.

وأشارت المنظمتان إلى شرط «آبل» المتعلق بخطاب اعتماد احتياطي بقيمة مليون يورو، والذي يُفرض على المطوّرين الراغبين في توزيع تطبيقاتهم عبر متجر «آبل» أو تثبيت متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية كتطبيق أصلي في نظامي «iOS» و«iPadOS».

وجاء في نص الشكوى المؤلفة من 16 صفحة، والتي اطّلعت عليها «رويترز»، أنّ «خطاب اعتماد بقيمة مليون يورو قد يفرض تكلفة متكرّرة ومتطلبات ضمان لا تستطيع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الوفاء بها».

ودعت المنظمتان المفوضية الأوروبية إلى تغريم «آبل»، مشيرتين إلى أنّ قانون الأسواق الرقمية يسمح بفرض عقوبات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.