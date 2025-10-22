«بايدو» تبدأ اختبار سيارات أجرة ذاتية القيادة بسويسرا ديسمبر المقبل

أعلنت شركة «بايدو» الصينية للتكنولوجيا الأربعاء، أنها ستبدأ هذه السنة اختبار سيارات أجرة ذاتية القيادة في سويسرا بالتعاون مع خدمة النقل العام الوطنية «بوست باص».

استثمرت شركات التكنولوجيا ومجموعات تصنيع السيارات الصينية مليارات الدولارات في تكنولوجيا القيادة الذاتية خلال السنوات الأخيرة، وقد بدأ تشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة في مناطق معيّنة في البلاد.

تتطلع الشركات الصينية بشكل متزايد إلى التوسع خارجياً مع احتدام المنافسة في الداخل.

أكدت «بايدو» الأربعاء أنها ستعمل بدءاً من ديسمبر مع «بوست باص»، وهي شركة تابعة للبريد السويسري ومسؤولة عن تشغيل شبكات الحافلات العامة، لاختبار سيارات ذاتية القيادة تقدم خدمات النقل حسب الطلب ومشاركة الرحلات.

وأعلنت «بايدو» في بيان أنّ التعاون مع «بوست باص» سيبدأ باختبار أسطولها في ثلاثة كانتونات شرقي سويسرا.

وأضافت إن الزبائن سيتمكنون من حجز سيارات أجرة آلية عبر تطبيق «بحلول الربع الأول من 2027 على أبعد تقدير».

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان منافستها الصينية «بوني. ايه آي» عن شراكة مع «ستيلانتيس» لاختبار شاحنات ذاتية القيادة في أوروبا.

وأعلنت «بايدو» هذا العام أنها تعتزم إطلاق سيارات أجرة آلية عبر تطبيق «ليفت» لمشاركة الرحلات في ألمانيا وبريطانيا عام 2026.

وسبق أن أعلنت عن اتفاقية مماثلة مع «أوبر» في آسيا والشرق الأوسط.