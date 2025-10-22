هجوم إلكتروني يطال "أسكول" أكبر منصة يابانية للتجارة الإلكترونية

أدى هجوم «فدية» إلكتروني على منصة «أسكول» Askul اليابانية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية إلى شلل المبيعات عبر الإنترنت في متجر «موجي» و«لوفت» و«سوجو آند سيبو» ومتاجر محلية أخرى متخصصة في الملابس والأدوات المنزلية وغيرها.

وقالت المنصة التي تمتلك نحو 15.6 مليون عميل مسجل من شركات وأفراد والمملوكة لشركة ريوين كيكاكو للتجارة الإلكترونية أنها تتحقق مما إذا كانت بيانات العملاء ومعلوماتهم الخاصة الأخرى قد سُرقت.

وعلّقت المنصة خدماتها، التي أثرت كذلك على متاجر إلكترونية أخرى مرتبطة بممنصة أسكول التي توفر خدمات لوجستية لشركات عالمية كبرى في اليابان.

وقال تجار التجزئة: إنهم لا يعرفون متى ستُستأنف شحنات التجارة الإلكترونية، لأن «أسكول» غير قادرة على تحديد موعد لإعادة تشغيل نظامها.

وقد استعانت المتاجر بشركة تابعة للمنصة لاستكمال عمليات التوصيل.

وتدير أسكول موقعين إلكترونيين، للشركات الصغيرة والمتوسطة والآخر للشركات المتوسطة والكبيرة، يتيحان للعملاء التسوق من بين أكثر من 14 مليون منتج في مكان واحد، من المأكولات المعبأة، ولوازم المكاتب، ولوازم المعيشة، والأثاث، وصولًا إلى السلع المتخصصة لقطاعي التصنيع والبناء، والمنتجات الطبية العامة، والصيدليات والمواد الطبية، بما في ذلك الأدوية، والمعدات الطبية.

بدأت أسكول في عام 1993 بتقديم خدمات الدعم الكامل بهدف توصيل لوازم المكاتب إلى جميع العملاء في يوم العمل التالي.

وقال دايسوكي أيبا، محلل التجزئة في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، إن تعرض المنصة للهجوم كتن منخفض وأن تعليق الموقع سيكون له تأثير محدود على الشركة. لكن من المرجح أن تشهد أسكول تأثيرًا "كبيرًا" على أرباحها لأن التعافي من مثل هذه الهجمات يستغرق وقتًا عادةً وقد يؤدي إلى إبعاد العملاء، خاصة إذا استمر الاضطراب لفترة طويلة، كما أضاف.