كلاوس شواب: لاجارد مرشحة لرئاسة دافوس

قال مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن «كريستين لاجارد» تجري محادثات لمغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي في عام 2027.

وأوضح «كلاوس شواب» لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن «لاجارد» كانت محور خطة ناقشها الطرفان لتحل محله في رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ ترتيبات عملية - مثل شقة في سويسرا – حال تولي «لاجارد» المنصب الجديد.

وأشارت مصادر على دراية بالأمر للصحيفة، إلى وجود تفاهم متبادل بين الجانبين حول الجدول الزمني، والذي يتطلب من «لاجارد» مغادرة منصبها قبل 10 أشهر على الأقل من انتهاء فترة ولايتها، لكنهم أكدوا أنها وافقت على تولي المنصب بشرط تحقيق مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم البالغ 2% أولاً.

وستكون المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي، البالغة من العمر 69 عاماً، ثاني رئيس للمركزي الأوروبي يغادر المؤسسة مبكراً بعد «ويم دويسنبرج»، ويمكن أن تتوقع «لاجارد» مضاعفة راتبها السنوي، الذي بلغ 466 ألف يورو العام الماضي، حال توليها إدارة «دافوس».