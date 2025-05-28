إيلون ماسك ينتقد ترامب علناً بسبب «قانون الضرائب»

انتقد إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب الضخم، الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وتمكن مجلس النواب الأمريكي من تمريره بصعوبة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن القانون يقوض جهوده لخفض الإنفاق الحكومي.

ماسك، الذي أعلن عن انسحابه من «وزارة الكفاءة الحكومية»، والتي سرعان ما تحولت إلى نموذج لرؤية ترامب في ولايته الثانية، قال في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»: إنه «محبط لرؤية مشروع قانون الإنفاق الهائل، بصراحة، لأنه يزيد العجز في الميزانية، بدلاً من أن يخفضه، ويقوض العمل الذي يقوم به فريق الوزارة».

أذاعت الشبكة مقتطفاً من المقابلة، على أن تبث كاملة في برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ».

يصف ترامب هذا التشريع، الذي يتضمن مجموعة من التخفيضات الضريبية، بـ«مشروعه الكبير والجميل»، والذي انتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، ويبدو أن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، يردد مخاوف عبر عنها بعض الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، ممن يعتبرون أن التشريع يكلف أكثر مما ينبغي، ويطالبون بمزيد من خفض الإنفاق.

قال السيناتور الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، رون جونسون، عند سؤاله عن موعد الانتهاء من مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ: «نحن بعيدون جداً عن مشروع قانون مقبول، من الصعب تحديد ذلك»، لكن جمهوريين آخرين لا يعارضون فقط خفضاً إضافياً في الإنفاق، بل يرفضون بنوداً واردة أصلاً في نسخة مجلس النواب، مثل تقييد مزايا برنامج «ميديكيد»، وإلغاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة بشكل سريع.

وقال ماسك في المقابلة مع «سي بي إس»: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً أو يمكن أن يكون جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يشمل كليهما. هذه وجهة نظري الشخصية».