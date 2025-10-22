نتفليكس تخفق في تحقيق أهداف الأرباح بعد نزاع ضريبي مع البرازيل

أخفقت نتفليكس في تحقيق أهداف وول ستريت لأرباح الربع الثالث من العام بسبب نفقات غير متوقعة من نزاع ضريبي مع البرازيل، في حين قدمت تقديرات تفوق توقعات وول ستريت لبقية العام.

وقفزت أسهم نتفليكس 39 بالمئة هذا العام قبل صدور الأرباح.

وتسعى نتفليكس إلى التوسع في مجالات جديدة مثل الإعلانات وألعاب الفيديو بعد أن جذبت أكثر من 300 مليون عميل حول العالم. وهي تواجه منافسة من يوتيوب وخدمة برايم فيديو من أمازون وديزني+ وغيرها.

وحققت نتفليكس صافي دخل 2.5 مليار دولار وأرباحاً للسهم 5.87 دولارات لشهر يوليو حتى سبتمبر، وهي الفترة التي أصبح فيها فيلم الرسوم المتحركة «كيه-بوب ديمون هانترز» أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ نتفليكس.

وأشارت مجموعة بورصات لندن إلى أن صافي الدخل يقل عن توقعات المحللين البالغة ثلاثة مليارات دولار وإلى أن ربحية السهم انخفضت عن التقديرات البالغة 6.97 دولارات.

وكانت الإيرادات متماشية مع التوقعات، إذ بلغت 11.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت نتفليكس عن هامش تشغيلي 28 بالمئة للربع الثالث. وقالت الشركة إنه لولا مصروفات الضرائب البرازيلية التي بلغت نحو 619 مليون دولار، لكان الهامش قد تجاوز توجيهات الشركة البالغة 31.5 بالمئة، مضيفة: إنها لا تتوقع أن يكون لهذه المسألة تأثير مادي على النتائج المستقبلية.

وبالنسبة للربع الرابع، توقعت نتفليكس إيرادات 11.96 مليار دولار مقارنة بتوقعات وول ستريت البالغة 11.90 ملياراً. وتوقعت الشركة أن تزيد الأرباح للسهم بنساً واحداً عن أهداف المحللين عن 5.45 دولارات.

وأوضحت نتفليكس أن النقص في الأرباح يعود إلى نزاع ضريبي قائم مع السلطات البرازيلية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لا تتوقع أن يؤثر هذا النزاع على نتائجها المستقبلية.

وبشكل عام، ارتفع صافي الأرباح بنسبة تقارب 8% على أساس سنوي ليصل إلى 2.55 مليار دولار.

وأنهت نتفليكس العام الماضي بعدد 301.6 مليون أسرة مشتركة في خدماتها حول العالم.