إيرباص وتاليس وليوناردو بصدد التوصل لاتفاق على دمج أعمالها الفضائية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن مجموعات الطيران الأوروبية إيرباص وتاليس وليوناردو تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن دمج أعمالها بمجال الفضاء.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الصفقة القول إنها تقضي بأن تملك إيرباص 35 بالمئة من النشاط المدمج، بينما ستملك الشركتان الأخريان 32.5 بالمئة لكل منهما.

وتوقعت فاينانشيال تايمز أن تتلقى إيرباص مدفوعات من شريكتيها الجديدتين تعويضاً عن تحديد حصتها عند 35 بالمئة على الرغم من أن وحدتها تمثل نصف إجمالي الإيرادات تقريباً.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم ترد إيرباص وتاليس وليوناردو حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

وكانت رويترز ذكرت في سبتمبر أيلول أن المجموعات الأوروبية الثلاث ضاعفت جهودها لدمج أعمالها في مجال الأقمار الصناعية في مشروع مشترك قيمته 10 مليارات يورو (11.66 مليار دولار) ومقره فرنسا، أطلق عليه اسم «المشروع برومو».

وقالت رويترز في وقت سابق اليوم إن مجلس إدارة شركة ليوناردو الإيطالية عقدت اجتماعا حاسما الثلاثاء لمراجعة صفقة مبدئية لتشكيل شركة أوروبية جديدة لتصنيع الأقمار الصناعية مع شريكتها الحالية تاليس ومنافستها إيرباص.

وقد تمثل الصفقة المحتملة أحدث محاولة لربط الأصول الأوروبية معا واستلهام قرار فرنسا وإيطاليا وبريطانيا إنشاء مشروع صواريخ (إم.بي.دي.إيه) في 2001.