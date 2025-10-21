الفيدرالي الأمريكي يدرس فتح حسابات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة

قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي الأمريكي يدرس إنشاء نوع جديد من الحسابات مخصص لشركات الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تسهيل وصولها إلى أنظمة الدفع التابعة له.

وأوضح والر خلال مؤتمر الابتكار في أنظمة الدفع الذي انعقد الثلاثاء، أن الفكرة تقوم على إطلاق ما يسمى «حسابات الدفع» أو ما وصفه بـ «الحساب الرئيسي المحدود».

ويتيح هذا الحساب لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأصول الرقمية الوصول إلى أنظمة الدفع الفيدرالية دون الحاجة إلى الحصول على حساب رئيسي كامل مثل البنوك التقليدية.

وأضاف أن هذه الحسابات ستكون محدودة المخاطر، إذ لن تُدفع عليها فوائد ولن يُسمح فيها بالسحب على المكشوف أو الاقتراض عبر آلية الخصم، كما قد تُفرض قيود على حجم الأرصدة المودعة فيها.

وتهدف الخطوة إلى تشجيع الابتكار في أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق المشاركة في البنية التحتية المالية الأمريكية، بعد أن ظلت الحسابات الرئيسية لدى الفيدرالي مقتصرة على المؤسسات المصرفية، ما شكل حاجزاً أمام شركات التكنولوجيا المالية.

وأشار والر إلى أن المبادرة التي اقترحها ما زالت في مرحلة الدراسة الأولية، مؤكداً أن الفيدرالي سيتشاور مع الأطراف المعنية في الفترة المقبلة لتقييم المنافع والمخاطر قبل المضي قدماً.