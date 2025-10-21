العملات المشفرة تتحول للارتفاع.. والبيتكوين فوق 113 ألف دولار

تحولت العملات المشفرة للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، لترتد البيتكوين أعلى مستوى 113 ألف دولار، رغم استمرار حالة الخوف لدى المستثمرين في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية بالولايات المتحدة. وزاد سعر البيتكوين بنسبة 2.10% إلى 113138.65 دولاراً بعد أن انخفضت في وقت سابق من التعاملات إلى 107508 دولارات. وارتفعت الإيثريوم بنسبة 1.71% إلى 4048.55 دولاراً، ودوج كوين بنسبة 1.27% إلى 20.17 سنتاً، فيما تراجعت الريبل 0.68% إلى 2.50 دولار.

وعلى صعيد مجمل أداء السوق، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.65% إلى 3.8 تريليونات دولار، لكن مؤشر «كوين ماركت كاب» سجل اليوم 33 نقطة، ما يشير إلى استمرار حالة الخوف.

ولا يزال سوق العملات المشفرة يعاني من عزوف المؤسسات الاستثمارية عن المخاطرة، حيث شهدت صناديق البيتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة صافي تخارج رؤوس أموال بقيمة 186.1 مليون دولار أمس، في أداء سلبي لليوم الثالث على التوالي.