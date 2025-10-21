انخفاض عوائد الديون الأمريكية مع استمرار إغلاق الحكومة

تراجعت عوائد الديون السيادية للولايات المتحدة، خلال تعاملات الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية منذ مطلع أكتوبر، إضافة إلى توقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات العشرية - العائد القياسي - بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 3.959%، بعد أن لامس أدنى مستوى خلال التعاملات عند 3.947%، وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 3.4 نقاط إلى 4.545%، فيما انخفض نظيره لأجل عامين، والأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، بمقدار 1.5 نقطة إلى 3.449%.

ولا يزال الانقسام الحزبي بين أعضاء الكونجرس بشأن أولويات الإنفاق قائماً، ما يعطل تمرير موازنة فيدرالية تنهي إغلاق الحكومة، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، لكن مدير المكتب الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، قال في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، إنه يتوقع انتهاء الإغلاق هذا الأسبوع، وإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة لإنهائه حال استمرار الانقسام الحزبي.

وتسبب الإغلاق الحكومي في تعطيل نشر بيانات اقتصادية مهمة في وقت يستعد صناع السياسة النقدية للاجتماع على مدار يومي 28 و29 أكتوبر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وبعد خفضها في سبتمبر للمرة الأولى في عام 2025 ترى الأسواق احتمالاً يناهز 99% لإجراء الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وفق تقديرات أداة «سي إم إي فيدووتش».