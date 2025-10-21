الذهب يتعرض لعمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، وسط عمليات جني أرباح بعدما سجلت مستوى قياسياً جديداً قرب 4400 دولار، بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية واستمرار الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 2.9% إلى 4236 دولاراً للأوقية، بعدما لامست مستوى قياسياً جديداً عند 4393.60 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

فيما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 2.1% عند 4265.5 دولاراً للأوقية، خلال التداولات، وانخفض نظيره للفضة بنسبة 5.1% إلى 49.89 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1627.53 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1497.62 دولاراً.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه.سي.إم تريد) «تحركات جني الأرباح وانحسار تدفقات الملاذ الآمن كانت السبب وراء تراجع سعر الذهب اليوم... وأي تراجع في الذهب سينظر إليه على أنه فرصة للشراء ما دام مجلس الاحتياطي الاتحادي ماضياً في مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة».

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض المركزي الأمريكي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تتوقع خفضاً آخر في ديسمبر. وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عوائد، للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال ووترر «المسيرة الصعودية للذهب مرشحة للاستمرار ما لم تسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن أي مفاجآت صعودية سيئة».

ومن المتوقع أن تظهر البيانات، المقرر صدورها يوم الجمعة بعد تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي، ارتفاع المؤشر 3.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

ووصل الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى يومه العشرين.