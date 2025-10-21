نتائج كوكا كولا تفوق التوقعات.. والأرباح تقفز 59%

أعلنت «كوكا كولا» نتائج أعمال فصلية أعلى من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار ضعف الطلب على المشروبات في بعض الأسواق.

وارتفع صافي إيرادات الشركة بنسبة 5% إلى 12.45 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 11.8 في الربع الثالث من العام الماضي، ومقارنة مع التوقعات البالغة 12.39 مليار دولار.

وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 59% إلى مستوى 3.98 مليارات دولار مقارنة مع 2.51 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، «جيمس كوينسي»، في بيان: على الرغم من استمرار التحديات التي تواجهنا في ظل الظروف الراهنة، تمكنت «كوكا كولا» من التكيف عبر تعديل خططها الاستثمارية وتوسيع محفظة منتجاتها لتلبية احتياجات المستهلكين.

وارتفع هامش الربح التشغيلي إلى 32%، مع بلوغ التدفق النقدي الحر المعدل نحو 8.5 مليارات دولار منذ بداية العام، بعد استبعاد دفعات متعلقة بصفقة استحواذ سابقة على شركة «فيرلايف - Fairlife».