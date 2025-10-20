«أبل» أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم للعام الـ13 على التوالي

حافظت «أبل» على مكانتها أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم للعام الثالث عشر على التوالي، بقيمة 470.9 مليار دولار، بانخفاض 4% عن العام الماضي، إلا أنها لا تزال متقدمة بفارق كبير عن صاحبة المركز الثاني «مايكروسوفت» التي نمت قيمة علامتها التجارية 10% عند 388.5 مليار دولار.

ويقيم تقرير «إنتربراند» السنوي أفضل 100 شركة حول العالم من حيث الأداء المالي للمنتجات أو الخدمات ودور العلامة التجارية في قرارات الشراء وقوتها التنافسية من أجل تحديد قيمة كل علامة تجارية، ووصلت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لكل تلك الشركات بنسبة 4.4% لتصل إلى 3.6 تريليونات دولار.

ثم جاءت «أمازون» و«جوجل» و«سامسونج» لتكتمل المراكز الخمسة الأولى، وقفزت «إنفيديا» إلى المركز الخامس عشر بدلاً من السادس والثلاثين في العام الماضي، مع ارتفاع قيمة العلامة التجارية لصانعة الرقائق 116% إلى 43.2 مليار دولار.

وانضمت «إنستغرام»، المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمز»، للمراكز العشرة الأولى لأول مرة على الإطلاق، مع ارتفاع قيمة علامتها التجارية 27%، في حين تراجعت «نايكي» إلى المرتبة الثالثة والعشرين بدلاً من المرتبة الرابعة عشرة، بعدما فقدت 26% من قيمتها.

وحصلت اليابانية «تويوتا» على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في صناعة السيارات العالمية بقيمة 74.2 مليار دولار، بدعم من نموها المستمر منذ عام 2020، مع تركيزها على التقنيات الهجينة والكهربائية، وأوضح محللو «إنتربراند» أن الشركة اليابانية تتقدم شركات الصناعة ليس فقط من حيث الموثوقية، ولكن أيضاً من إنجازاتها في مجال الابتكار والاستدامة.

بينما تراجعت صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا»، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، إلى الترتيب الخامس والعشرين بدلاً من الثالث عشر، مع انخفاض قيمة علامتها التجارية 35%، وظهرت صانعة السيارات الكهربائية «بي واي دي»، المنافسة لـ«تسلا»، في المرتبة التسعين، لتنضم للمرة الأولى للقائمة، مع وصول قيمة العلامة التجارية الصينية إلى 8.1 مليارات دولار.