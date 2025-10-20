«بنك أوف أمريكا» يرفع السعر المستهدف لسهم «ألفابت»

رفع «بنك أوف أمريكا» السعر المستهدف لسهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، من 252 دولاراً إلى 280 دولاراً، متوقعاً أن يواصل أداءه القوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البنك في مذكرة نشرت، الاثنين، أن تفاؤله يستند إلى نمو الإعلانات المدفوعة واستقرار حركة البحث عبر الإنترنت، رغم الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «شات جي بي تي».

وأشار إلى أن تعاون «أوبن إيه آي»، مطورة «شات جي بي تي»، مع شركات التجزئة والتجارة الإلكترونية لإضافة ميزات التصفح والدفع داخل التطبيق لم تؤثر بشكل كبير على «غوغل»، وأن الطلب على الإعلانات عبر محرك البحث لا يزال قوياً.

ويعني السعر المستهدف الجديد مكاسب محتملة للسهم تتجاوز 11% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي، فيما ارتفع السهم خلال تعاملات الاثنين بنسبة 1.12% إلى 256.19 دولاراً.