عطل جديد يصيب خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» في أمريكا بعد ساعات من إعلان إصلاح الخلل الأول

تواجه «أمازون ويب سيرفيسز» مشكلات جديدة تتعلق بالاتصال الشبكي داخل الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانها إصلاح العطل التقني الذي تسبب في توقف واسع لخدماتها السحابية حول العالم.

وقالت الشركة في إشعار جديد إنها رصدت أخطاء كبيرة في واجهات برمجة التطبيقات ومشكلات في الاتصال عبر عدة خدمات في المنطقة المعروفة باسم (US-EAST-1)، وهي من أهم المناطق التشغيلية للبنية التحتية للشركة.

وأوضحت أنها تلاحظ مؤشرات أولية على التعافي، لكنها لا تزال تحقق في السبب الجذري للمشكلة، الذي تبين أنه نشأ من الشبكة الداخلية لخوادم (EC2)، وهي الخدمة التي تتيح إنشاء خوادم افتراضية تعتمد عليها شركات كثيرة في بناء تطبيقاتها عبر الإنترنت.

وأضافت أن الأعطال الحالية تؤثر على خدمات رئيسية مثل (DynamoDB) لتخزين بيانات العملاء، و(SQS) لإدارة قوائم الانتظار، و(Amazon Connect) الخاصة بمراكز الاتصال.