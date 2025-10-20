أسهم الأسواق الناشئة تتنفس الصعداء بدعم أنباء انحسار الحرب التجارية

ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة لأعلى مستوى منذ 2021، مدعومة بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وصعد مؤشر الأسهم بنسبة 1.5% وعززت عملات آسيا الناشئة أمام الدولار. وكانت تصريحات ترمب حول إمكانية استمرار الرسوم الصينية بشكل محدود قد أدت إلى تفاؤل السوق، مع توقعات بقاء الخلاف التجاري تحت السيطرة.

وصعد مؤشر الأسهم في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5% يوم الإثنين، مسجلاً أقوى مستوى له منذ يونيو 2021.

وكانت من بين أكبر الشركات الرابحة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ"، و"تينسنت هولدينغز"، ومجموعة "علي بابا" القابضة. كما ارتفع مؤشر عملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.2%.

وتحسَّنت معنويات السوق بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الرسوم المفروضة على السلع الصينية "غير قابلة للاستمرار"، رغم أنها "قد تبقى قائمة". وأضاف أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الزعيم الصيني، ويتوقع عقد لقاء بينهما في كوريا الجنوبية، حيث ستنطلق اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في وقت لاحق من هذا الشهر. كما أشار ترمب إلى ثلاثة ملفات رئيسية في الخلاف مع الصين، هي المعادن النادرة ومادة الفنتانيل وفول الصويا.

وكتب كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث لدى "بيبرستون غروب" في مذكرة بحثية: "يبدو أن الأسواق قد سعّرت بالفعل سيناريو إيجابياً، أو على الأقل أقلّ سلبية"، عقب تصريحات ترمب، رغم أن مسار تطورات التجارة ما زال غير واضح.

وأضاف ويستون أن السيناريو الأساسي في الأسواق يبدو أنه يقوم على افتراض بأن الصين سوف تتراجع عن قيودها على تصدير المعادن النادرة، ما قد يتيح تمديد الهدنة الجمركية الحالية، "إلا أن ثمة تساؤلات عمّا إذا كانت الأسواق تُقلّل من تسعير خطر احتمال عدم تراجع الصين".

وكتب محللون لدى بنك "باركليز"، من بينهم ليفتيريس فارماكيس، في مذكرة بحثية: "توجد أسباب وجيهة لتوقّع بقاء الخلاف بين الولايات المتحدة والصين ضمن نطاق السيطرة في الوقت الراهن، في ضوء الطابع الاستراتيجي للقضايا محلّ النزاع". وظلّ اليوان مستقراً بعدما أكدت الصين أن اقتصادها لا يزال على المسار لتحقيق هدف النمو لهذا العام، رغم تسجيله أضعف وتيرة توسّع في عام.