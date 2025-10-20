17 مليار دولار خسائر مستثمري التجزئة في شركات إدارة البيتكوين

خسر مستثمرو التجزئة نحو 17 مليار دولار من رهانهم على البيتكوين عبر الاستثمار في شركات إدارة الأصول الرقمية، مثل "استراتيجي" و"ميتابلانيت. وفي بحث أجرته شركة "10 إكس ريسيرش"، تبين أن هذه الخسائر جاءت نتيجة تسعير مبالغ فيه لعلاوات الأسهم، مما سمح لهذه الشركات ببيع أسهمها بأسعارٍ أعلى بكثير من قيمة ممتلكاتها الفعلية من العملات المشفرة.

وانهارت أسعار هذه الأسهم الآن، تاركةً وراءها عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد الخاسرين، وكتب الباحثون في تقريرهم: "ينتهي عصر السحر المالي لشركات إدارة البيتكوين". ووفقًا للتقرير، خسر مستثمرو التجزئة فعليًا حوالي 17 مليار دولار، ودفع المساهمون الجدد مبالغ زائدة تُقدر بـ 20 مليار دولار مقابل استثماراتهم.

وأشار الباحثون إلى أن أسهم "استراتيجي" يجري تداولها الآن بسعر يزيد بمقدار 1.4 مرة عن قيمة ما تمتلكه من البيتكوين، وهو انخفاض عن علاوة بلغت ثلاثة وأربعة أضعاف قيمتها في الماضي. وركزت مثل هذه الشركات على استراتيجية بسيطة، وهي بيع الأسهم بعلاوة على صافي قيمة أصولها، واستخدام الفارق لشراء المزيد من البيتكوين، ثم إعادة الشراء، والتكرار.

وأشار الباحثون إلى أن القيمة السوقية لشركة "ميتابلانيت" ارتفعت من مليار دولار إلى 8 مليارات دولار قبل أن تنخفض إلى 3.1 مليارات دولار مع احتفاظها بمبلغ 3.3 مليارات دولار في البيتكوين. وكتب الباحثون: في هذه العملية، خسر المساهمون 4.9 مليارات دولار، فيما تمكنت الشركة من تجميع ما قيمته 2.3 مليار دولار من البيتكوين، وهو إنجاز يستحق الإشادة.