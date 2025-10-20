النحاس يرتفع وسط انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

ارتفع سعر النحاس أكثر من 1 %، بعد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة التوترات التجارية مع الصين، مع توقع لقاء بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وأظهرت بيانات صينية، أن الاقتصاد يسير نحو تحقيق نمو بنحو 5 % هذا العام. شهد سوق المعادن تفاؤلاً وأرباحاً قياسية، بسبب اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر النحاس أكثر من 1 %، بعد سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهدئة التوترات التجارية مع الصين، في حين أشارت بكين إلى قدرة اقتصادها على تحقيق أهداف النمو لهذا العام.

وبدأت الأصول مرتفعة المخاطر، بما يشمل بعض السلع الأولية، الأسبوع بحالة تفاؤل، بعد سعي ترامب إلى تخفيف حدة المواجهة مع الصين، قبيل محادثات تجارية محتملة هذا الأسبوع، محدداً أبرز مطالبه في المحادثات. ويُتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في وقت لاحق من هذا الشهر.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات صينية جديدة، صدرت الإثنين صورة متباينة للاقتصاد. مع ذلك، أشار المكتب الوطني للإحصاء في الصين إلى أن الاقتصاد لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنحو 5% خلال العام بأكمله.

وشهد قطاع المعادن اختتام أسبوع بورصة لندن للمعادن، الاجتماع الذي اتسم بتفاؤل نسبي، وحضره تجار ومنتجون ومشترون، وأُقيم في لندن الأسبوع الماضي. ويحظى أكبر التجار على مستوى العالم بالعام الأعلى أرباحاً على الإطلاق، بعد سلسلة من حالات التعطل في المناجم، واضطرابات في الإمدادات صعدت بالأسعار إلى مستويات قياسية.

وارتفع النحاس بنسبة 1% إلى 10714.50 دولاراً للطن، كما حقق القصدير والزنك مكاسب. وارتفعت عقود خام الحديد الآجلة في سنغافورة 0.3% إلى 104.25 دولارات للطن.