«مورغان ستانلي» يحذر: الأسهم الأمريكية تواجه ضغوطاً بسبب التوترات التجارية

حذر بنك "مورغان ستانلي" من استمرار الضغوط على سوق الأسهم الأمريكية في المدى القريب، بسبب تصاعد التوترات التجارية، ما قد يدفع المستثمرين إلى توخي مزيد من الحذر.

وذكر مايك ويلسون، كبير محللي الأسهم الأمريكية لدى البنك، في مذكرة، أن السوق لا تزال بحاجة إلى مؤشرات واضحة على خفض التصعيد التجاري، واستقرار تقديرات أرباح الشركات، وتحسن مستويات السيولة، قبل التأكيد على زوال خطر التصحيح القريب.

وسبق أن حذر ويلسون من تراجع الأسهم الأمريكية بنحو 11% إذا فشلت الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي في نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرج".

ورغم هذه النظرة الحذرة، أكد ويلسون أن توقعاته بانتعاش تدريجي للاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الستة إلى الإثني عشر المقبلة لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن الاتجاه الصعودي للأسهم على المدى المتوسط ما زال ممكناً.