«إيثريوم» تقود ارتفاعات العملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل شبه جماعي، خلال تعاملات أمس، بدعم من تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصعدت البتكوين 0.4%، عند 109509 دولارات، لتستحوذ على نحو 63% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وقفزت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 4.1%، إلى 2645 دولاراً، فيما تراجعت الريبل بنسبة 0.2%، عند حوالي 2.3120 دولاراً.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.45 تريليونات دولار، فيما قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 8.6%، إلى 113.35 مليار دولار.

في سياق متصل، ارتفعت أسهم شركة خزينة البتكوين «ستراتيجي»، التي يقودها مايكل سايلور، بنسبة 3.6%، في تداولات ما قبل السوق، بعد الإعلان عن شراء كمية كبيرة من البتكوين.

وكشفت الشركة عن أنها أضافت 4,020 بتكوين إلى محفظتها، بسعر شراء إجمالي قدره 427.1 مليون دولار. وتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مبيعات أسهم ممتازة في السوق، وأسهم ممتازة دائمة.

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تواصل فيه «ستراتيجي» تعزيز موقعها في البتكوين، حيث تمتلك الشركة الآن ما يقرب من 580,250 بتكوين، تم الاستحواذ عليها بمبلغ 40.6 مليار دولار تقريباً. وتبلغ القيمة الحالية لهذه الحيازات أكثر من 63.5 مليار دولار، ما يسلط الضوء على زيادة كبيرة في القيمة.

وتسعى منصة «بلوكتشين دوت كوم» لتداول العملات المشفرة، ومقرها المملكة المتحدة، إلى التوسع في الدول الأفريقية، التي بدأت وضع قواعد لتنظيم القطاع.

وتدرس الشركة زيادة نشاطها في غانا وكينيا وجنوب أفريقيا، وتخطط لافتتاح مقر فعلي هذا الربع في نيجيريا، التي تُعدُّ «السوق الأسرع نمواً» للشركة في غرب أفريقيا.