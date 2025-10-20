«كيرينغ» تبيع أعمالها لـ«لوريال» مقابل 4,6 مليارات دولار

أعلنت مجموعة كيرينغ الفرنسية للسلع الفاخرة أنها ستبيع أعمالها في مجال منتجات التجميل بما فيها علامتها التجارية الرائدة للعطور «كريد»، لشركة «لوريال» العملاقة لمستحضرات التجميل في صفقة تبلغ قيمتها 4,6 مليارات دولار، وفق ما أعلنت الشركتان الأحد.

وأعلنت مجموعة كيرينغ، مالكة شركة صناعة الحقائب الفاخرة غوتشي، ولوريال في بيان مشترك أنهما «تدخلان شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال منتجات التجميل الراقية».

وبموجب الاتفاق، تستحوذ لوريال على قسم منتجات التجميل التابع لشركة كيرينغ بما يشمل علامة كريد، وفق البيان.

وقدّرتا قيمة الصفقة بأربعة مليارات يورو، ومن المتوقع سداد المبلغ في النصف الأول من العام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لوريال نيكولا إيرونيموس في البيان «من خلال كريد، سنعمل على ترسيخ أنفسنا كواحد من اللاعبين الرائدين في سوق العطور المتخصصة السريعة النمو».

وقالت المجموعتان إن الشراكة «تتضمن حقوق الدخول في ترخيص حصري لمدة 50 عاماً لإنشاء وتطوير وتوزيع العطور ومنتجات التجميل لشركة غوتشي» بعد انتهاء الترخيص الحالي.