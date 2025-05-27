«ترامب ميديا» تستهدف جمع 3 مليارات دولار لإنشاء «خزينة بيتكوين»

تسعى مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي تدير منصة «تروث سوشيال»، إلى جمع تمويلات ضخمة تصل إلى 3 مليارات دولار بهدف إنشاء «خزينة بيتكوين».

وتستعد المجموعة لجمع تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، بهدف دعم عمليات شراء عملات رقمية مثل البيتكوين، وفق ما كشفته صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وتسعى الشركة لجمع نحو ملياري دولار من خلال طرح أسهم جديدة، إلى جانب مليار دولار آخر عبر إصدار سندات قابلة للتحويل، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين في قطاع العملات المشفرة.

وقالت الشركة المالكة لمنصة «تروث سوشيال» في بيان الثلاثاء، إن حوالي 50 مؤسسة استثمارية ستشارك في التمويل، من خلال استثمار 1.5 مليار دولار عبر طرح خاص لأسهم عادية، بالإضافة إلى مليار دولار عبر سندات قابلة للتحويل.

وأوضحت «ترامب ميديا»: «تُعد هذه الخطوة واحدة من أكبر الصفقات لتكوين احتياطي من البيتكوين بين الشركات المساهمة العامة».

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد على 110,000 دولار، ما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالعملات الرقمية. وقد شاركت في عملية جمع التمويل حوالي 50 مؤسسة استثمارية.

من الجدير بالذكر أن حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 واجهت انتقادات بسبب تلقيها أكثر من 1,600 مساهمة خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تبرعات من مصادر أجنبية ومتبرعين مجهولي الهوية، وهو ما قد يشكل انتهاكاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.

فيما انخفض سهم الشركة المتداول في ناسداك بنسبة 9% إلى 23.45 دولاراً خلال التداولات.