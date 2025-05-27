إيرادات "شاومي" تقفز 47% مع إطلاقها سيارة كهربائية جديدة

أعلنت شركة شاومي الصينية الثلاثاء عن ارتفاع إيراداتها 47.4 بالمئة في الربع الأول من العام مع التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

وبلغت إيرادات الشركة للربع المنتهي في 31 مارس 111.3 مليار يوان (15.48 مليار دولار)، لتتجاوز متوسط توقعات 17 محللاً جمعتها مجموعة بورصة لندن عند 107.6 مليار يوان.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، قفز صافي الربح المعدل 64.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.7 مليارات يوان، ليفوق متوسط التقديرات البالغ 8.96 مليارات يوان.

وكشفت ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم عن أحدث سياراتها الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات، وهي سيارة واي.يو7، الأسبوع الماضي وستطرحها شاومي في الأسواق في يوليو.

وقال لي جون مؤسس شركة شاومي الأسبوع الماضي إن مبيعات السيارات تجاوزت 258 ألف وحدة منذ إطلاقها.

وحققت أعمال شاومي في مجال السيارات الكهربائية إيرادات بلغت 18.1 مليار يوان خلال الربع الأول.

وحققت الهواتف الذكية إيرادات قدرها 50.6 مليار يوان، بزيادة 8.9%، مع شحن 41.8 مليون وحدة عالمياً، ما يعزز مكانة شاومي بين أكبر ثلاث شركات تصنيع هواتف ذكية في العالم.

أما منتجات إنترنت الأشياء فسجلت نمواً بنسبة 58.7%، بإيرادات بلغت 32.3 مليار يوان، مدفوعة بزيادة عدد الأجهزة المتصلة إلى 944 مليون جهاز.

وعلى الرغم من التحديات الأخيرة، بما في ذلك حادث مميت يتعلق بوضع القيادة المساعدة في SU7، ارتفعت القيمة السوقية لشاومي إلى حوالي 170 مليار دولار، متجاوزة شركة BYD، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في الصين.