نتائج «تسلا» و«نتفليكس» وبيانات التضخم المؤجلة تختبر «وول ستريت»

تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لأسبوع حافل ستختبر خلاله قدرتها على الصمود في وجه عوامل ضغط متعددة، أبرزها صدور نتائج أعمال شركات بارزة، مثل «تسلا» و«نتفليكس»، إلى جانب تقرير التضخم الأمريكي الذي تأخر صدوره، في وقت تعود فيه التقلبات لتسيطر على «وول ستريت» رغم بقائها بالقرب من مستويات قياسية.

وبحسب التقرير الأسبوعي لـ«رويترز» للأسهم الأمريكية، فقد دخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عامه الرابع من المسار الصاعد، لكن الأسبوع الفائت شهد تقلبات ملحوظة بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي، حيث أججت التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المخاوف من أوضاع الائتمان لدى البنوك الإقليمية الأمريكية، منسوب القلق في الأسواق.

وارتفع مؤشر التقلب «فيكس»، المعروف باسم مقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوياته منذ قرابة 6 أشهر، يوم الجمعة، في إشارة إلى تزايد حالة التوتر بين المستثمرين.

وقال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة «غلينميد»: «السوق بات أكثر تقلباً، لكنه يأتي أيضاً بعد فترة خالية نسبياً من محفزات المخاطر الظاهرة على السطح، والآن مع وصول التقييمات إلى مستويات شبه مكتملة في معظم القطاعات، لا بد من مراقبة أي محفزات إضافية للمخاطر».

وكانت الشرارة الأولى لهذا التذبذب المفاجئ إعلان الولايات المتحدة عن نيتها رفع الرسوم الجمركية بشكل كبير بحلول الأول من نوفمبر، رداً على القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة.

ومن المرتقب أن يشكّل هذا الملف محور اهتمام الأسواق خلال الأسبوع المقبل، لا سيما بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية.

في موازاة ذلك، تواصلت التقلبات الحادة في أسهم البنوك العالمية مع نهاية الأسبوع، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وسط تساؤلات حول مدى جدية المخاوف المتعلقة بسلامة الائتمان لدى المصارف الإقليمية في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك أنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوع على مكاسب، وسط أداء قوي منذ بداية العام، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 13.3% منذ مطلع العام، ويبقى على بعد 1.3% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، لكن ثمة مؤشرات على تراجع الزخم داخل السوق، فبحسب آدم تورنكويست، كبير المحللين الفنيين في «إل بي إل فاينانشال»، تراجعت نسبة الأسهم ضمن المؤشر، التي تسجل اتجاهاً صاعداً من 77% في مطلع يوليو إلى 57% فقط حتى يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت نسبة الأسهم التي تسجل اتجاهاً هابطاً من 23% إلى 44%، وهو ما اعتبره إشارة إلى «تشققات بدأت تظهر في أساس السوق».

من جانبه، قال كيفن جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «تشارلز شواب»، إنه سيراقب مدى اتساع قاعدة المكاسب السوقية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «إذا كانت هناك قلة من الشركات فقط تدفع المؤشرات نحو الأعلى، في حين تبقى الغالبية دون أداء جيد، فهذه فجوة مهمة لا يمكن تجاهلها».

وتتجه الأنظار إلى موسم أرباح الربع الثالث، خاصة بعد بداية قوية من البنوك الكبرى، مع ترقب تقارير شركات مثل «نتفليكس»، و«تسلا»، و«كوكا كولا»، و«بروكتر آند جامبل»، و«آر تي إكس» «رايثيون تكنولوجيز سابقاً»، و«آي بي إم»، حيث من المتوقع أن تسلط هذه النتائج الضوء على الوضع الاقتصادي في ظل توقف صدور البيانات الاقتصادية الرسمية منذ الأول من أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي.

وقال جوردون: «التقارير المالية وتصريحات الشركات التنفيذية تشكّل حالياً أفضل فرصة لدينا لتقييم مدى صحة الاقتصاد على نطاق واسع».

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، يوم الجمعة، بعد تأخير دام تسعة أيام.

ويعد هذا التقرير مقياساً مهماً لمتابعة التضخم، كما أنه يمكّن إدارة الضمان الاجتماعي من تحديد مستحقات المواطنين بدقة وفي وقتها.

ويأتي هذا التقرير قبل أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28 و29 أكتوبر، حيث تتوقع الأسواق خفضاً جديداً للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في أعقاب بيانات ضعيفة في سوق العمل دفعت البنك إلى خفض الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى هذا العام.

وقال رينولدز من «جلينميد»: «علينا أن نرى مفاجأة حقيقية وخارجة عن المألوف من حيث الضغوط التضخمية حتى يتراجع الفيدرالي عن مسار خفض الفائدة في اجتماعه المقبل».

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين 20 أكتوبر:

المؤشرات الاقتصادية القائدة

نتائج: «ستيل داينميكس»، «كليفلاند كليف»، «ساميت ثيرابيوتيكس»، «وينتراست فاينانشال»، «هيلث ستريم»، «سي إن بي فاينانشال»، «هوم بانكورب»

الثلاثاء 21 أكتوبر:

كلمة افتتاحية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر

نتائج: «نتفليكس»، «كوكا كولا»، «لوكهيد مارتن»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «ناسداك»، «جي إي أيروسببيس»، «فيليب موريس»، «تكساس إنسترومنت»

الأربعاء 22 أكتوبر:

كلمة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار

نتائج: «تسلا»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»، «جي إي فيرنوفا»، «إنترناشونال بيزنس»

الخميس 23 أكتوبر:

طلبات إعانة البطالة الأولية

مبيعات المنازل القائمة

شهادة نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة المصرفية ميشيل بومان

كلمة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار

نتائج: «إنتل»، «تي موبايل»، «يونيون باسيفك»، «بلاكستون»، «نيومونت»

الجمعة 24 أكتوبر:

مؤشر أسعار المستهلكين

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة

مؤشر ثقة المستهلك

مبيعات المنازل الجديدة

نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «سانوفي»، «جنرال داينمكس»، «نات ويست»، «إتش سي إيه هيلث كير»