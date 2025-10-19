رئيسة «دويتشه بان» الجديدة تعلن إعادة هيكلة كاملة للشركة

أعلنت الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، إيفلين بالا، عن خطة لإعادة هيكلة شاملة للشركة، وتحسين جودة خدماتها بشكل كبير.

وقالت بالا في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة يوم الأحد: «نحن بصدد إجراء تغييرات جذرية شاملة في الشركة. أهدف إلى انطلاقة جديدة بالكامل. من أجل ذلك علينا أن نفعل كل شيء بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال من قبل».

وأوضحت بالا أنها تراجع كل وظيفة من حيث قيمتها المضافة للعملاء، مؤكدة أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة عاملي السكك الحديدية في الموقع، مضيفة أن العديد من القرارات لن تتخذ بعد الآن في المقر الرئيسي للشركة - «بان تاور» في برلين - وقالت: «سأمنح العاملين في الموقع صلاحية اتخاذ القرار. إنهم العمود الفقري لشركتنا، وهم أيضاً يستحقون انطلاقة جديدة».

كما أعلنت بالا عن تغييرات على مستوى الإدارة العليا، قائلة: «هدفي هو تقليص البيروقراطية في «دويتشه بان» ومنح مساحة أكبر لأصحاب المبادرات. في المستقبل ستتخذ القرارات، حيث تقع المسؤولية، وليس على بعد ثلاثة طوابق أعلى».

وأكدت بالا أن ظواهر مثل القطارات المتسخة، والمحطات المليئة بالقاذورات، والمقاهي المغلقة أو المعطلة في العربات «يجب ألا تكون موجودة بعد الآن».

كما كشفت بالا عن إطلاق أداة رقمية لتتبع مواقع أعمال الصيانة، والتي ستتيح لركاب القطارات تخطيط أفضل لرحلاتهم.