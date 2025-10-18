«وول ستريت» تتجاوز مخاوف الائتمان المصرفي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، في ظل تقييم نتائج أعمال الشركات والمخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي.وخلال التعاملات تحول مؤشر «داو جونز» إلى الارتفاع وصعد 0.59% أو 270 نقطة إلى 46221.47 نقطة، بعد تراجعه في بداية الجلسة كما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز للصعود وزاد 6659 نقطة أو 0.48%.

وتحول مؤشر «ناسداك» للصعود وارتفع بنحو 0.47% أو 107.7 نقاط إلى 22671.62 نقطة.وانخفض مؤشر «الخوف» في وول ستريت أو «فيكس»، الذي يقيس التقلبات المتوقعة خلال شهر، بنسبة 5.20% إلى 23.99 نقطة، بعدما قفز بأكثر من 20%، أمس، ليغلق فوق 25 نقطة.

وجاء ذلك وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي، بعدما كشف البنكان الإقليميان «زايونز-»، و«ويسترن أليانس» عن خسارة كبيرة بسبب قروض رديئة، ليتراجع سهماهما بنحو 13% و11% على التوالي.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بعد دخوله اليوم السابع عشر، وبعد تبادل التهديدات التجارية بين أمريكا والصين في الأيام القليلة الماضية.

وواصل تقييم الأمريكيين للوضع الاقتصادي التراجع خلال الربع الثالث من عام 2025، مع تزايد المخاوف بشأن الوظائف والتضخم وآفاق النمو، وفقاً لمسح أجرته شبكة «سي إن بي سي».